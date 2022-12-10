Журналистов вызывают в прокуратуру из-за помощи фермерше из-под Харькова

Повестку в Харьковскую окружную прокуратуру получил журналист и основатель проекта Ukraіner Богдан Логвиненко после того, как собрал средства на восстановление разрушенной под Харьковом фермы Любови Злобиной.

Об этом Богдан Логвиненко сообщил на своей странице в Facebook.

Любовь Злобина владела фермой в селе Малая Рогань Харьковской области. Это хозяйство обстреляли войска рф, в результате чего погибли 142 животных: коровы, свиньи, бараны.

Журналисты проекта Ukraіner рассказали историю Злобиной в одном эпизоде сериала «Деокупация». Злобина попросила журналистов собрать средства, чтобы отстроить ферму. Журналисты нашли подрядчиков, разработавших проект восстановления.

Когда журналисты собрали средства, необходимые для восстановления фермы, Злобина потребовала отдать их ей наличными или на карту. Вероятно, у женщины были собственные планы на эти средства. Злобина угрожала журналистам, что пойдет к правоохранителям, если ей не отдадут деньги.

Из-за давления и угроз со стороны Злобиной журналисты Ukraіner перевели большую часть средств (1,818 миллиона гривен из почти 2-х миллионов) в фонд «Вернись живым». Остальные раздали тем, кто переводил деньги на восстановление фермы.

«Интересно, что в этом месяце впервые за 6,5 лет Ukrainer мы получаем уголовное производство и впервые попадаем в шорт-лист Шевченковской премии фактически за один и тот же проект — «Деокупация»», — отметил Логвиненко.