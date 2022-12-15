Кому на Харківщині за добу повернули світло і газ, розповіли в ХОВА
14 грудня у кількох деокупованих населених пунктах Ізюмського, Чугуївського та Харківського районів відновили газо- та електропостачання.
Зокрема, світло вперше від початку повномасштабної війни повернули мешканцям села Іванівка під Ізюмом. Зараз у населеному пункті мешкає близько сотні людей – це половина від довоєнного часу, розповів заступник голови ХОВА Михайло Харнам.
Також 14 грудня відновили електропостачання майже 200 абонентів у селах Чепіль, Піски Радьківські, Капитолівка Ізюмського району.
“Ремонтні бригади продовжують працювати на відновленням електромережі й у частині міста Ізюм. Цього тижня там було заживлено ще дві вулиці. Наразі енергетики чекають дозволу саперів, аби розпочати відновлення електропостачання у селах Глинське та Забавне”, – розповів Харнам.
Енергетикам вдалося під’єднати до мережі також 26 споживачів у селі Циркуни, відновлено електропостачання для 97 абонентів у хуторі Клочки та 98 – у селищі Слатине Дергачівської громади Харківського району. Відновлювальні роботи тривають в Чугуївському районі – у селищі Старий Салтів тепер зі світлом ще 30 абонентів.
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Також продовжується ремонт розподільних газопроводів високого та низького тиску у селищі Козача Лопань Харківського району.
“Частково відновлено газопостачання для більш ніж 400 сімей, що проживають у Харківському та Ізюмського районах. Наразі повністю відновлено мережу у селах Бригадирівка та Федорівка Ізюмського району”, – зауважив Харнам.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 21:06;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 грудня у кількох деокупованих населених пунктах Ізюмського, Чугуївського та Харківського районів відновили газо- та електропостачання.".