Кому на Харьковщине за сутки вернули свет и газ, рассказали в ХОВА
14 декабря в нескольких деоккупированных населенных пунктах Изюмского, Чугуевского и Харьковского районов восстановили газо- и электроснабжение.
В частности, свет впервые с начала полномасштабной войны вернули жителям села Ивановка под Изюмом. Сейчас в населенном пункте живет около сотни человек — это половина от довоенного времени, рассказал заместитель главы ХОВА Михаил Харнам.
Также 14 декабря восстановили электроснабжение почти 200 абонентов в селах Чепель, Пески Радьковские и Капитоловка Изюмского района.
«Ремонтные бригады продолжают работать над восстановлением электросети и в части города Изюм. На этой неделе там были запитаны еще две улицы. Сейчас энергетики ждут разрешения саперов, чтобы начать восстановление электроснабжения в селах Глинское и Забавное», — рассказал Харнам.
Энергетикам удалось подключить к сети также 26 потребителей в селе Циркуны, восстановлено электроснабжение 97 абонентов в хуторе Клочки и 98 — в поселке Слатино Дергачевской громады Харьковского района. Восстановительные работы продолжаются в Чугуевском районе — в поселке Старый Салтов теперь со светом еще 30 абонентов.
Читайте также: Часть освобожденной громады на Харьковщине из-за аварии осталась без света
Также продолжается ремонт распределительных газопроводов высокого и низкого давления в поселке Казачья Лопань Харьковского района.
«Частично восстановлено газоснабжение для более чем 400 семей, проживающих в Харьковском и Изюмском районах. Сейчас полностью восстановлена сеть в селах Бригадировка и Федоровка Изюмского района», — отметил Харнам.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Кому на Харьковщине за сутки вернули свет и газ, рассказали в ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 21:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 декабря в нескольких деоккупированных населенных пунктах Изюмского, Чугуевского и Харьковского районов восстановили газо- и электроснабжение.".