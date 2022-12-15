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Кому на Харьковщине за сутки вернули свет и газ, рассказали в ХОВА

Общество 21:06   15.12.2022
Елена Нагорная
Кому на Харьковщине за сутки вернули свет и газ, рассказали в ХОВА Фото: Харьковоблэнерго

14 декабря в нескольких деоккупированных населенных пунктах Изюмского, Чугуевского и Харьковского районов восстановили газо- и электроснабжение.

В частности, свет впервые с начала полномасштабной войны вернули жителям села Ивановка под Изюмом. Сейчас в населенном пункте живет около сотни человек — это половина от довоенного времени, рассказал заместитель главы ХОВА Михаил Харнам.

Также 14 декабря восстановили электроснабжение почти 200 абонентов в селах Чепель, Пески Радьковские и Капитоловка Изюмского района.

«Ремонтные бригады продолжают работать над восстановлением электросети и в части города Изюм. На этой неделе там были запитаны еще две улицы. Сейчас энергетики ждут разрешения саперов, чтобы начать восстановление электроснабжения в селах Глинское и Забавное», — рассказал Харнам.

Энергетикам удалось подключить к сети также 26 потребителей в селе Циркуны, восстановлено электроснабжение 97 абонентов в хуторе Клочки и 98 — в поселке Слатино Дергачевской громады Харьковского района. Восстановительные работы продолжаются в Чугуевском районе — в поселке Старый Салтов теперь со светом еще 30 абонентов.

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Также продолжается ремонт распределительных газопроводов высокого и низкого давления в поселке Казачья Лопань Харьковского района.

«Частично восстановлено газоснабжение для более чем 400 семей, проживающих в Харьковском и Изюмском районах. Сейчас полностью восстановлена сеть в селах Бригадировка и Федоровка Изюмского района», — отметил Харнам.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 21:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 декабря в нескольких деоккупированных населенных пунктах Изюмского, Чугуевского и Харьковского районов восстановили газо- и электроснабжение.".