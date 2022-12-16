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На Харківщині є загибла через обстріли за добу – поліція

Події 22:01   16.12.2022
Олена Нагорна
На Харківщині є загибла через обстріли за добу – поліція

Близько 7-ї ранку 16 грудня окупанти обстріляли село Захарівка Чугуївського району. Внаслідок вибуху снаряда загинула 60-річна місцева мешканка.

Про це повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції та розповіли, що супротивник протягом доби завдав ударів з танків та артилерії по населених пунктах Чугуївського та Куп’янського районів.

Також близько 7-ї ранку під ракетним обстрілом опинився Куп’янськ – у зону вогневого ураження потрапила місцева лікарня, вибухова хвиля зруйнувала аптечний кіоск.

За даними правоохоронців, уранці ворог випустив по місту та області не менше десяти ракет типу С-300. Внаслідок пошкодження отримали кілька об’єктів енергетичної інфраструктури.

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Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1,2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 22:01;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 7-ї ранку 16 грудня окупанти обстріляли село Захарівка Чугуївського району. Внаслідок вибуху снаряда загинула 60-річна місцева мешканка.".