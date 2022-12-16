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На Харьковщине есть погибшая из-за обстрелов за сутки — полиция

Происшествия 22:01   16.12.2022
Елена Нагорная
На Харьковщине есть погибшая из-за обстрелов за сутки — полиция

Около 7 утра 16 декабря оккупанты обстреляли село Захаровка Чугуевского района. В результате взрыва снаряда погибла 60-летняя местная жительница.

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции и рассказали, что противник в течение суток наносил удары из танков и артиллерии по населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов.

Также около 7 утра под ракетным обстрелом оказался Купянск — в зону огневого поражения попала местная больница, взрывная волна разрушила аптечный киоск.

По данным правоохранителей, утром враг выпустил по городу и области не менее десяти ракет типа С-300. В результате повреждения получили несколько объектов энергетической инфраструктуры.

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Следователи открыли уголовные производства по ч.1,2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 22:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 7 утра 16 декабря оккупанты обстреляли село Захаровка Чугуевского района. В результате взрыва снаряда погибла 60-летняя местная жительница.".