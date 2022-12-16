Генштаб — о ракетном ударе и обстрелах 11 населенных пунктов Харьковщины

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщил Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Стрелечья, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двуречная и Красное, а на Купянском — бил из различного вооружения по районам населенных пунктов Синьковка, Орлянка, Табаевка, Берестовое и Вишневое.

Также в Генштабе сообщили, что утром в результате массированного ракетного удара было поражено несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

«По уточненным данным, российские оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты нашими силами противовоздушной обороны», — отметили в Генштабе.