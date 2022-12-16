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Генштаб — о ракетном ударе и обстрелах 11 населенных пунктов Харьковщины

Происшествия 18:18   16.12.2022
Елена Нагорная
Генштаб — о ракетном ударе и обстрелах 11 населенных пунктов Харьковщины

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщил Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Стрелечья, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двуречная и Красное, а на Купянском — бил из различного вооружения по районам населенных пунктов Синьковка, Орлянка, Табаевка, Берестовое и Вишневое.

Также в Генштабе сообщили, что утром в результате массированного ракетного удара было поражено несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

«По уточненным данным, российские оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты, 60 крылатых ракет были сбиты нашими силами противовоздушной обороны», — отметили в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 18:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщил Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".