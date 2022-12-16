Генштаб – про ракетний удар та обстріли 11 населених пунктів Харківщини
Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне, а на Куп’янському – гатив із різного озброєння по районах населених пунктів Синьківка, Орлянка, Табаївка, Берестове і Вишневе.
Також у Генштабі повідомили, що вранці внаслідок ворожого масованого ракетного удару було вражено кілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки у Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
“За уточненими даними, російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито нашими силами протиповітряної оборони”, – зазначили в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 18:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".