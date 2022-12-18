Шукали з дрона: на Харківщині чоловіки пішли за худобою та підірвалися на міні

Про трагедію на Харківщині повідомила обласна прокуратура.

“За даними слідства, 15 грудня у с. Довгеньке на Ізюмщині двоє місцевих чоловіків 50 та 52 років пішли шукати худобу, яка загубилась. Проте в той день вони не повернулись. Родичі шукали їх по селу і не знайшли. Після цього вони звернулись до правоохоронців: тривали пошуки з використанням дрону”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Чоловіків знайшли через три дні – мертвими.

“18 грудня чоловіків знайшли мертвими: вони підірвались на міні, залишеній окупантами”, – повідомили в прокуратурі.

За цим фактом розпочали досудове розслідування – за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.