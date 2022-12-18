Live
  • Воскресенье 18.12.2022
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.85
    • 🟢

Искали с дрона: на Харьковщине мужчины ушли за скотом и подорвались на мине

Происшествия 15:43   18.12.2022
Оксана Горун
Искали с дрона: на Харьковщине мужчины ушли за скотом и подорвались на мине

О трагедии на Харьковщине сообщила областная прокуратура.

«По данным следствия, 15 декабря в с. Длинное на Изюмщине двое местных мужчин, 50 и 52 лет, пошли искать потерявшийся скот. Однако в тот день они не вернулись. Родственники искали их по селу и не нашли. После этого они обратились к правоохранителям: продолжались поиски с использованием дрона», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Двое мужчин подорвались на мине на Харьковщине 3

Мужчин нашли спустя три дня — мертвыми.

Двое мужчин подорвались на мине на Харьковщине 2

«18 декабря мужчины нашли мертвыми: они подорвались на мине, оставленной оккупантами», — сообщили в прокуратуре.

  • Читайте также: О состоянии подростков, подорвавшихся на Северной Салтовке, рассказали в ХОВА

    • По этому факту начали досудебное расследование — за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    16:18
    Синегубов: Ежедневно более 100 пиротехников ГСЧС разминируют Харьковщину
    20:05
    Шла к сыну: на Купянщине эксгумировали жертву вражеского обстрела (фото)
    19:14
    Отдавал лес на блиндажи оккупантов: на Харьковщине лесничий пойдет под суд
    12:03
    Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харьковщине (фото)
    19:04
    Две ракеты С-300 запустил враг по Холодногорскому району Харькова (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Искали с дрона: на Харьковщине мужчины ушли за скотом и подорвались на мине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 15:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О трагедии на Харьковщине сообщила областная прокуратура".