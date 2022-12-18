Искали с дрона: на Харьковщине мужчины ушли за скотом и подорвались на мине
О трагедии на Харьковщине сообщила областная прокуратура.
«По данным следствия, 15 декабря в с. Длинное на Изюмщине двое местных мужчин, 50 и 52 лет, пошли искать потерявшийся скот. Однако в тот день они не вернулись. Родственники искали их по селу и не нашли. После этого они обратились к правоохранителям: продолжались поиски с использованием дрона», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Мужчин нашли спустя три дня — мертвыми.
«18 декабря мужчины нашли мертвыми: они подорвались на мине, оставленной оккупантами», — сообщили в прокуратуре.
Читайте также: О состоянии подростков, подорвавшихся на Северной Салтовке, рассказали в ХОВА
По этому факту начали досудебное расследование — за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Искали с дрона: на Харьковщине мужчины ушли за скотом и подорвались на мине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 15:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О трагедии на Харьковщине сообщила областная прокуратура".