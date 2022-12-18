Искали с дрона: на Харьковщине мужчины ушли за скотом и подорвались на мине

О трагедии на Харьковщине сообщила областная прокуратура.

«По данным следствия, 15 декабря в с. Длинное на Изюмщине двое местных мужчин, 50 и 52 лет, пошли искать потерявшийся скот. Однако в тот день они не вернулись. Родственники искали их по селу и не нашли. После этого они обратились к правоохранителям: продолжались поиски с использованием дрона», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Мужчин нашли спустя три дня — мертвыми.

«18 декабря мужчины нашли мертвыми: они подорвались на мине, оставленной оккупантами», — сообщили в прокуратуре.

По этому факту начали досудебное расследование — за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.