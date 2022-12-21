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Зеленський підтвердив візит до США, а Білий дім – передачу Patriot: подробиці

Політика 08:43   21.12.2022
Оксана Горун
Зеленський підтвердив візит до США, а Білий дім – передачу Patriot: подробиці Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський вранці 21 грудня повідомив, що справді вирушив до США. Це перший закордонний візит Зеленського з початку повномасштабної агресії РФ проти України.

“Вирушив до США для зміцнення стійкості та обороноздатності України. Зокрема, з @POTUS (президентом США Джо Байденом – ред.)
обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей”, – повідомив про свої плани Президент України.

 

Подробиці про запланований візит повідомили в Білому домі.

“Президент Байден і президент Зеленський обговорили візит президента Зеленського до Вашингтона, коли розмовляли телефоном 11 грудня. І Білий дім офіційно запросив президента Зеленського приїхати завтра, в середу, 21-го, минулої середи, 14-го. При цьому ми вказали, що хотіли б запросити його для участі в програмі тут, у Білому домі, яка включала б тривалу зустріч із президентом Байденом, зустріч із ключовими членами команди президента Байдена з національної безпеки та Кабінету міністрів, можливість звернутися до преси, а потім можливість піднятися на Капітолійський пагорб, щоб провести спільне засідання Конгресу”, – повідомила пресслужба Білого дому.

За інформацією американської сторони, Україна офіційно прийняла запрошення минулої п’ятниці. А візит Зеленського підтвердили в неділю.

“Незабаром у нас буде більше подробиць, щоб поділитися ними у розкладі. Короткий огляд: спочатку президент Байден прийме президента Зеленського у Білому домі для двосторонніх зустрічей. Буде пресконференція та можливість звернутися до представників громадськості. А потім буде виступ президента Зеленського на спільному засіданні Конгресу, що демонструє сильну двопартійну підтримку України. А потім президент Зеленський повернеться, за кілька коротких годин, до свого народу в Україні”, – зазначили в Білому домі.

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Також у Білому домі підтвердили заплановану передачу Україні системи Patriot.

“Президент Джо Байден оголосить новий великий пакет майже 2 мільярдів доларів допомоги Україні у сфері безпеки. Він міститиме дуже важливий аспект: батарея ракет Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України”, – йдеться у повідомленні.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Політика, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 08:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський вранці 21 грудня повідомив, що справді вирушив до США. Це перший закордонний візит Зеленського з початку повномасштабної агресії РФ проти України".