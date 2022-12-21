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Зеленский подтвердил визит в США, а Белый дом — передачу Patriot: подробности

Мир 08:43   21.12.2022
Оксана Горун
Зеленский подтвердил визит в США, а Белый дом — передачу Patriot: подробности Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский утром 21 декабря сообщил, что действительно отправился в США. Это первый заграничный визит Зеленского с момента начала полномасштабной агрессии РФ против Украины.

«Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с @POTUS (президентом США Джо Байденом — ред.)
обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч», — сообщил о своих планах Президент Украины.

 

Подробности о запланированном визите сообщили в Белом Доме.

«Президент Байден и президент Зеленский обсудили визит президента Зеленского в Вашингтон, когда разговаривали по телефону 11 декабря. И Белый дом официально пригласил президента Зеленского приехать завтра, в среду, 21-го, в прошлую среду, 14-го. При этом мы указали, что хотели бы пригласить его для участия в программе здесь, в Белом доме, которая включала бы продолжительную встречу с президентом Байденом, встречу с ключевыми членами команды президента Байдена по национальной безопасности и Кабинета министров, возможность обратиться к прессе, а затем возможность подняться на Капитолийский холм, чтобы провести совместное заседание Конгресса», — сообщила пресс-служба Белого дома.

По информации американской стороны, Украина официально приняла приглашение в прошлую пятницу. А визит Зеленского подтвердили в воскресенье.

«Скоро у нас будет больше подробностей, чтобы поделиться ими в расписании. Краткий обзор: сначала президент Байден примет президента Зеленского в Белом доме для двусторонних встреч. Будет пресс-конференция и возможность обратиться к представителям общественности. А потом будет выступление президента Зеленского на совместном заседании Конгресса, демонстрирующее сильную двухпартийную поддержку Украины. А затем президент Зеленский вернется, всего через несколько коротких часов, к своему народу в Украине», — отметили в Белом доме.

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Также в Белом доме подтвердили планируемую передачу Украине системы Patriot.

«Президент Джо Байден объявит новый крупный пакет почти 2 миллиардов долларов помощи Украине в сфере безопасности. Он будет содержать очень важный аспект: батарея ракет Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины», — говорится в сообщении.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 08:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский утром 21 декабря сообщил, что действительно отправился в США. Это первый заграничный визит Зеленского с момента начала полномасштабной агрессии РФ против Украины".