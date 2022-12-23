Де у Харкові можна придбати ялинку до новорічних свят

У Харкові 33 ялинкові базари працюють до новорічних свят, повідомили у мерії.

На сьогодні у Харкові зареєстровано 33 таких майданчики, зокрема у Шевченківському, Слобідському, Немишлянському, Салтівському, Основ’янському, Холодногірському та Індустріальному районах міста.

Також ялинки продають на території ринків міста – Сумському, Новосалтівському, Кінному, «Промінь» та ін.

Вартість ялинок стартує в середньому від 200 грн. Максимальний цінник на ялинковому базарі – 1500 грн. Невеликі композиції з гілок на підставці коштують від 150 грн.

В спеціалізованих відділах новорічних товарів у гіпермаркетах в наявності є штучні ялинки. Ціни на них залежать від розміру, виду, країни-виробника та інших характеристик. До прикладу, ялинка зелена лита заввишки 120 см коштує 1500 грн, ялинка європейська зелена засніжена 190 см – 2100 грн, ялинка смерека зелена 210 см – 5350 грн.