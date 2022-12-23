Де у Харкові можна придбати ялинку до новорічних свят
У Харкові 33 ялинкові базари працюють до новорічних свят, повідомили у мерії.
На сьогодні у Харкові зареєстровано 33 таких майданчики, зокрема у Шевченківському, Слобідському, Немишлянському, Салтівському, Основ’янському, Холодногірському та Індустріальному районах міста.
Також ялинки продають на території ринків міста – Сумському, Новосалтівському, Кінному, «Промінь» та ін.
Вартість ялинок стартує в середньому від 200 грн. Максимальний цінник на ялинковому базарі – 1500 грн. Невеликі композиції з гілок на підставці коштують від 150 грн.
В спеціалізованих відділах новорічних товарів у гіпермаркетах в наявності є штучні ялинки. Ціни на них залежать від розміру, виду, країни-виробника та інших характеристик. До прикладу, ялинка зелена лита заввишки 120 см коштує 1500 грн, ялинка європейська зелена засніжена 190 см – 2100 грн, ялинка смерека зелена 210 см – 5350 грн.
Читайте також: Ялинкові базари відкрилися у Харкові: ціни — від 100 до 5000 грн (репортаж)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Де у Харкові можна придбати ялинку до новорічних свят»; з категорії на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 13:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 33 ялинкові базари працюють до новорічних свят, повідомили у мерії.".