Где в Харькове можно приобрести елку к новогодним праздникам

В Харькове 33 елочных базара работают к новогодним праздникам, сообщили в мэрии.

На сегодня в Харькове зарегистрировано 33 таких площадки, в частности в Шевченковском, Слободском, Немышлянском, Салтовском, Основянском, Холодногорском и Индустриальном районах города.

Также елки продают на территории рынков города – Сумском, Новосалтовском, Конном, «Проминь» и т.д.

Стоимость елок стартует в среднем от 200 грн. Максимальный ценник на елочном рынке – 1500 грн. Небольшие композиции из веток на подставке стоят от 150 грн.

В специализированных отделах новогодних товаров в гипермаркетах есть искусственные елки. Цены на них зависят от размера, вида, страны-производителя и других характеристик. К примеру, елка зеленая литая высотой 120 см стоит 1500 грн, елка европейская зеленая заснеженная 190 см – 2100 грн, елка ель зеленая 210 см – 5350 грн.