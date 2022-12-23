Где в Харькове можно приобрести елку к новогодним праздникам
В Харькове 33 елочных базара работают к новогодним праздникам, сообщили в мэрии.
На сегодня в Харькове зарегистрировано 33 таких площадки, в частности в Шевченковском, Слободском, Немышлянском, Салтовском, Основянском, Холодногорском и Индустриальном районах города.
Также елки продают на территории рынков города – Сумском, Новосалтовском, Конном, «Проминь» и т.д.
Стоимость елок стартует в среднем от 200 грн. Максимальный ценник на елочном рынке – 1500 грн. Небольшие композиции из веток на подставке стоят от 150 грн.
В специализированных отделах новогодних товаров в гипермаркетах есть искусственные елки. Цены на них зависят от размера, вида, страны-производителя и других характеристик. К примеру, елка зеленая литая высотой 120 см стоит 1500 грн, елка европейская зеленая заснеженная 190 см – 2100 грн, елка ель зеленая 210 см – 5350 грн.
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 13:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 33 елочных базара работают к новогодним праздникам, сообщили в мэрии.".