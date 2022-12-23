Топ найкращих вакансій. На Харківщині потрібні лікарі-лаборанти та продавці
Станом на 22 грудня у Харківській області, за даними обласної служби зайнятості, є актуальними майже 800 вакансій, повідомила ХОВА.
У Харківській області є попит на наступні вакансії:
- Лікар-лаборант – 20000 грн.
- Токар-револьверник 15000 грн.
- Інженер з якості – 14500 грн.
- Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі – 12500 грн.
- Піскоструминник – 12000 грн.
- Юрисконсульт – 10000 грн.
- Продавець продовольчих товарів – 10000 грн.
- Чистильник металу, відливок, виробів та деталей – 8500 грн.
- Покоївка – 7105 грн.
- Програміст системний – 6790 грн.
З повним переліком актуальних вакансій у Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721.
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Ви читали новину: «Топ найкращих вакансій. На Харківщині потрібні лікарі-лаборанти та продавці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 12:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 22 грудня у Харківській області, за даними обласної служби зайнятості, є актуальними майже 800 вакансій, повідомила ХОВА.".