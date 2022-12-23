Топ найкращих вакансій. На Харківщині потрібні лікарі-лаборанти та продавці

Станом на 22 грудня у Харківській області, за даними обласної служби зайнятості, є актуальними майже 800 вакансій, повідомила ХОВА.

У Харківській області є попит на наступні вакансії:

Лікар-лаборант – 20000 грн. Токар-револьверник 15000 грн. Інженер з якості – 14500 грн. Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі – 12500 грн. Піскоструминник – 12000 грн. Юрисконсульт – 10000 грн. Продавець продовольчих товарів – 10000 грн. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей – 8500 грн. Покоївка – 7105 грн. Програміст системний – 6790 грн.

З повним переліком актуальних вакансій у Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721.