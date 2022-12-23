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Топ найкращих вакансій. На Харківщині потрібні лікарі-лаборанти та продавці

Суспільство 12:28   23.12.2022
Оксана Якушко
Топ найкращих вакансій. На Харківщині потрібні лікарі-лаборанти та продавці

Станом на 22 грудня у Харківській області, за даними обласної служби зайнятості, є актуальними майже 800 вакансій, повідомила ХОВА.

У Харківській області є попит на наступні вакансії:

  1. Лікар-лаборант – 20000 грн.
  2. Токар-револьверник 15000 грн.
  3. Інженер з якості – 14500 грн.
  4. Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі – 12500 грн.
  5. Піскоструминник – 12000 грн.
  6. Юрисконсульт – 10000 грн.
  7. Продавець продовольчих товарів – 10000 грн.
  8. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей – 8500 грн.
  9. Покоївка – 7105 грн.
  10. Програміст системний – 6790 грн.

З повним переліком актуальних вакансій у Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721.

Читайте також: Найкраща робота у Харкові: опублікований список ТОП-10 вакансій

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 12:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 22 грудня у Харківській області, за даними обласної служби зайнятості, є актуальними майже 800 вакансій, повідомила ХОВА.".