Топ лучших вакансий. На Харьковщине нужны врачи-лаборанты, токари и продавцы
По состоянию на 22 декабря в Харьковской области, по данным областной службы занятости, актуальны почти 800 вакансий, сообщила ХОВА.
В Харьковской области есть спрос на следующие вакансии:
1. Врач-лаборант – 20000 грн.
2. Токарь-револьверщик 15000 грн.
3. Инженер по качеству – 14500 грн.
4. Менеджер (управляющий) в оптовой торговле – 12500 грн.
5. Пескоструйщик – 12000 грн.
6. Юрисконсульт – 10000 грн.
7. Продавец продовольственных товаров – 10000 грн.
8. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей – 8500 грн.
9. Горничная – 7105 грн.
10. Программист системный – 6790 грн.
С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове и области можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в телеграммы или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721.
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 12:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 22 декабря в Харьковской области, по данным областной службы занятости, актуальны почти 800 вакансий, сообщила ХОВА.".