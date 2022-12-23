Топ лучших вакансий. На Харьковщине нужны врачи-лаборанты, токари и продавцы

По состоянию на 22 декабря в Харьковской области, по данным областной службы занятости, актуальны почти 800 вакансий, сообщила ХОВА.

В Харьковской области есть спрос на следующие вакансии:

1. Врач-лаборант – 20000 грн.

2. Токарь-револьверщик 15000 грн.

3. Инженер по качеству – 14500 грн.

4. Менеджер (управляющий) в оптовой торговле – 12500 грн.

5. Пескоструйщик – 12000 грн.

6. Юрисконсульт – 10000 грн.

7. Продавец продовольственных товаров – 10000 грн.

8. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей – 8500 грн.

9. Горничная – 7105 грн.

10. Программист системный – 6790 грн.

С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове и области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в телеграммы или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721.