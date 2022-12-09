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Лучшая работа в Харькове: опубликован список ТОП-10 вакансий

Общество 10:26   09.12.2022
Оксана Горун
Лучшая работа в Харькове: опубликован список ТОП-10 вакансий

ХОВА совместно с областной Службой занятости продолжают информировать о том, какая работа доступна для соискателей на Харьковщине и сколько готовы платить работодатели.

На этой неделе максимальная зарплата, которую предлагают работодатели жителям Харьковской области, — 20 тысяч гривен. Лидирует в перечне вакансий предложение работы для врача-инфекциониста.

В целом ТОП-10 выглядит следующим образом:

1. Врач-инфекционист – 20 000 грн.

2. Главный энергетик – 17 000 грн.

3. Зуборезчик – 15 000 грн.

4. Машинист автогрейдера – 12 424 грн.

5. Заместитель директора – 12 191 грн.

6. Секретарь – 12 000 грн.

7. Представитель торговый – 10 000 грн.

8. Инспектор по кадрам – 8500 грн.

9. Заведующий хозяйством – 8000 грн.

10. Электромонтер тяговой подстанции – 7867 грн.

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«По состоянию на 8 декабря, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны почти 1000 вакансий, — отметили в пресс-службе ХОВА. — С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке«.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА совместно с областной Службой занятости продолжают информировать о том, какая работа доступна для соискателей на Харьковщине и сколько готовы платить работодатели".