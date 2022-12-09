Лучшая работа в Харькове: опубликован список ТОП-10 вакансий
ХОВА совместно с областной Службой занятости продолжают информировать о том, какая работа доступна для соискателей на Харьковщине и сколько готовы платить работодатели.
На этой неделе максимальная зарплата, которую предлагают работодатели жителям Харьковской области, — 20 тысяч гривен. Лидирует в перечне вакансий предложение работы для врача-инфекциониста.
В целом ТОП-10 выглядит следующим образом:
1. Врач-инфекционист – 20 000 грн.
2. Главный энергетик – 17 000 грн.
3. Зуборезчик – 15 000 грн.
4. Машинист автогрейдера – 12 424 грн.
5. Заместитель директора – 12 191 грн.
6. Секретарь – 12 000 грн.
7. Представитель торговый – 10 000 грн.
8. Инспектор по кадрам – 8500 грн.
9. Заведующий хозяйством – 8000 грн.
10. Электромонтер тяговой подстанции – 7867 грн.
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«По состоянию на 8 декабря, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны почти 1000 вакансий, — отметили в пресс-службе ХОВА. — С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке«.
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 10:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА совместно с областной Службой занятости продолжают информировать о том, какая работа доступна для соискателей на Харьковщине и сколько готовы платить работодатели".