Найкраща робота в Харкові: опублікований список ТОП-10 вакансій

ХОВА спільно з обласною Службою зайнятості продовжують інформувати про те, яка робота доступна для претендентів на Харківщині та скільки готові платити роботодавці.

Цього тижня максимальна зарплата, яку пропонують роботодавці мешканцям Харківської області, – 20 тисяч гривень. Лідирує у переліку вакансій пропозиція роботи для лікаря-інфекціоніста.

Загалом ТОП-10 виглядає так:

1. Лікар-інфекціоніст – 20000 грн.

2. Головний енергетик – 17000 грн.

3. Зуборізальник – 15000 грн.

4. Машиніст автогрейдера – 12424 грн.

5. Заступник директора – 12191 грн.

6. Секретар – 12000 грн.

7. Представник торговельний – 10000 грн.

8. Інспектор з кадрів – 8500 грн.

9. Завідувач господарства – 8000 грн.

10. Електромонтер тягової підстанції – 7867 грн.

“Станом на 8 грудня, за даними обласної служби зайнятості, в Харківській області актуальні майже 1000 вакансій, – зазначили в пресслужбі ХОВА. – З повним переліком актуальних вакансій щодо Харкова та Харківської області можна ознайомитись за посиланням“.