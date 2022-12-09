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Найкраща робота в Харкові: опублікований список ТОП-10 вакансій

Економіка 10:26   09.12.2022
Оксана Горун
Найкраща робота в Харкові: опублікований список ТОП-10 вакансій

ХОВА спільно з обласною Службою зайнятості продовжують інформувати про те, яка робота доступна для претендентів на Харківщині та скільки готові платити роботодавці.

Цього тижня максимальна зарплата, яку пропонують роботодавці мешканцям Харківської області, – 20 тисяч гривень. Лідирує у переліку вакансій пропозиція роботи для лікаря-інфекціоніста.

Загалом ТОП-10 виглядає так:

1. Лікар-інфекціоніст – 20000 грн.

2. Головний енергетик – 17000 грн.

3. Зуборізальник – 15000 грн.

4. Машиніст автогрейдера – 12424 грн.

5. Заступник директора – 12191 грн.

6. Секретар – 12000 грн.

7. Представник торговельний – 10000 грн.

8. Інспектор з кадрів – 8500 грн.

9. Завідувач господарства – 8000 грн.

10. Електромонтер тягової підстанції – 7867 грн.

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“Станом на 8 грудня, за даними обласної служби зайнятості, в Харківській області актуальні майже 1000 вакансій, – зазначили в пресслужбі ХОВА. – З повним переліком актуальних вакансій щодо Харкова та Харківської області можна ознайомитись за посиланням“.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 10:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА спільно з обласною Службою зайнятості продовжують інформувати про те, яка робота доступна для претендентів на Харківщині та скільки готові платити роботодавці".