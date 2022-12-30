Робота в Харкові: опубліковано список актуальних вакансій і зарплат
Фото: ХОВА
ХОВА та Служба зайнятості склали ТОП-10 вакансій тижня у Харкові та області.
За останніми даними обласної служби зайнятості, на Харківщині є актуальними майже 700 вакансій. Найбільш високооплачувану роботу на цьому тижні пропонують для завідувача лабораторії (20 тис. грн), директора школи (12,2 тис. грн), електромонтера для кабельних мереж (11,7 тис. грн) та машиніста бульдозера (11,4 тис. грн).
По 11 тисяч гривень роботодавці готові платити слюсарю-ремонтнику та інженеру із програмного забезпечення комп’ютерів.
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Найменша за розміром зарплати пропозиція у ТОП-10 – 8000 грн (слюсар з ремонту рухомого складу).
З повним переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 11:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА та Служба зайнятості склали ТОП-10 вакансій тижня у Харкові та області".