Работа в Харькове: опубликован список актуальных вакансий и зарплат
Фото: ХОВА
ХОВА и Служба занятости составили ТОП-10 вакансий недели в Харькове и области.
По последним данным областной службы занятости, на Харьковщине актуальны почти 700 вакансий. Наиболее высокооплачиваемую работу на этой неделе предлагают для заведующего лаборатории (20 тыс. грн), директора школы (12,2 тыс. грн), электромонтеру для кабельных сетей (11,7 тыс. грн) и машинисту бульдозера (11,4 тыс. грн).
По 11 тысяч гривен работодатели готовы платить слесарю-ремонтнику и инженеру по программному обеспечению компьютеров.
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Наименьшее по размеру зарплаты предложение в ТОП-10 — 8000 грн (слесарь по ремонту подвижного состава).
С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 11:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и Служба занятости составили ТОП-10 вакансий недели в Харькове и области".