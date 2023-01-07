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Крадуть шеврони б’ють місцями зберігання тіл: РФ приховує втрати на Харківщині

Світ 16:30   07.01.2023
Оксана Горун
Крадуть шеврони б’ють місцями зберігання тіл: РФ приховує втрати на Харківщині

Як змінилися в ході війни військовослужбовці РФ, їхня амуніція та їхнє ставлення до загиблих побратимів, “Суспільному” розповів “Юрист” – український військовослужбовець, який займається пошуком тіл загиблих окупантів.

Росіяни докладають великих зусиль, щоб приховати реальні втрати, яких їхня армія зазнає в Україні. До такого висновку приходять українські військові, які шукають тіла загиблих ворогів.

“Зараз ускладнений процес ідентифікації, тому що самі ж збройні сили РФ у своїх же мертвих бійців забирають або знімають усі шеврони, ідентифікатори, усі документи, які можуть підтвердити приналежність до того чи іншого підрозділу чи конкретної особи, – розповів “Юрист”. – Моя версія: вони не бажають, щоб ми показували їхні реальні втрати, які є нині і протягом усієї збройної агресії. А також не бажають, щоб ці тіла знайшли рідні, щоб їх повернули додому”.

З погляду українського військовослужбовця, таке поводження з власними загиблими з боку армії РФ пояснюється не лише небажанням “занизити” кількість загиблих у пропагандистських цілях. Ще одна причина – держава бажає “заощадити” на виплатах рідним загиблих військових. Тож формулювання “зник безвісти” вигідніше.

Ще одне підтвердження того, що мета ворога – плодити “безвісти зниклих” – це обстріли місць зберігання тіл загиблих російських військовослужбовців.

“Було попадання восьми ракет у вагон-рефрижератор, у якому зберігалися тіла. Потім, звісно, ​​місце локації вагона змінилося. Наразі продовжуємо свою роботу”, – зазначив “Юрист”.

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    • Він також поділився спостереженнями щодо того, як змінилися тіла та обмундирування загиблих, яких знаходять на Харківщині (на даний момент це переважно Куп’янський та Ізюмський напрямки).

    “Вони одягнуті, по-перше, не дуже грамотно. Не дуже забезпечені речами. У багатьох немає штатних берців, штатної форми. Все або якісь цивільні носки, панчохи, цивільне взуття. Багато хто у светрах цивільних. Але приналежність до збройних сил РФ — це те, що ми знаходимо їх у камуфляжі збройних сил РФ”, – пояснив пошуковик.

    Крім того, він зазначив, що змінився вік загиблих окупантів. Людей середнього віку серед них дуже мало. Здебільшого – або дуже молоді, або старшого віку.

    “Призивають або зовсім молодих, необізнаних. Або тих, хто проходив військову службу дуже давно і нічого не можуть зробити, вони погано фізично розвинені”, – поділився спостереженнями військовослужбовець.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2023 в 16:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як змінилися в ході війни військовослужбовці РФ, їхня амуніція та їхнє ставлення до загиблих побратимів, “Суспільному” розповів “Юрист” – український військовослужбовець, який займається пошуком тіл загиблих окупантів".