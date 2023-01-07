Срывают шевроны бьют по местам хранения тел: РФ скрывает потери на Харьковщине

Как изменились в ходе войны военнослужащие РФ, их амуниция и их отношение к погибшим побратимам, «Суспільному» рассказал «Юрист» — украинский военнослужащий, занимающийся поиском тел погибших оккупантов.

Россияне прикладывают большие усилия, чтобы скрыть реальные потери, которые их армия несет в Украине. К такому выводу приходят украинские военные, ищущие тела погибших врагов.

«Сейчас усложнен процесс идентификации, потому что сами же вооруженные силы РФ у своих же мертвых бойцов забирают или снимают все шевроны, идентификаторы, все документы, которые могут подтвердить принадлежность к тому или иному подразделению или конкретному лицу, — рассказал «Юрист». — Моя версия: они не желают, чтобы мы показывали их реальные потери, которые есть в настоящее время и на протяжении всей вооруженной агрессии. А также не желают, чтобы эти тела нашли родные, чтобы они были возвращены домой».

С точки зрения украинского военнослужащего, такое обращение с собственными погибшими со стороны армии РФ объясняется не только нежеланием «занизить» количество погибших в пропагандистских целях. Еще одна причина — государство желает «сэкономить» на выплатах родным погибших военных. Так что формулировка «пропал без вести» более выгодная.

Еще одно подтверждение того, что цель врага — плодить «без вести пропавших» — это обстрелы мест хранения тел погибших российских военнослужащих.

«Было попадание восьми ракет в вагон-рефрижератор, в котором хранились тела. Потом, конечно, место локации вагона поменялось. В настоящее время продолжаем свою работу», — отметил «Юрист».

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Он также поделился наблюдениями относительно того, как изменились тела и обмундирование погибших, которых находят на Харьковщине (на данный момент это в основном Купянское и Изюмское направления).

«Они одеты, во-первых, не очень грамотно. Не очень снабжены вещами. У многих нет штатных берцев, штатной формы. Все или какие-нибудь гражданские носки, чулки, гражданская обувь. Многие в свитерах гражданских. Но принадлежность к вооруженным силам РФ – это то, что мы находим их в камуфляже вооруженных сил РФ», — пояснил поисковик.

Кроме того, он отметил, что изменился возраст погибших оккупантов. Людей среднего возраста среди них крайне мало. В основном — либо очень молодые, либо старшего возраста.

«Призывают или совсем молодых, незнающих. Или тех, кто проходил военную службу очень давно и ничего не могут поделать, они плохо физически развиты», — поделился наблюдениями военнослужащий.