Три об’єкти інфраструктури пошкодив ворог за добу на Харківщині – Мельник
Фото: кадр із відео
Три об’єкти інфраструктури та приватний житловий будинок були пошкоджені у Харківській області 10 січня внаслідок російської агресії. Поранених та загиблих немає.
Про це повідомляє начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник у вечірньому зведенні.
Зокрема, за його даними, під ударами окупантів опинилися населені пункти Синельникове та Олександрівка.
Нагадаємо, у зведенні станом на 18:00 Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби росіяни обстріляли райони міста Вовчанськ, селища Дворічна та ще щонайменше 14 населених пунктів регіону.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 20:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три об’єкти інфраструктури та приватний житловий будинок були пошкоджені у Харківській області 10 січня внаслідок російської агресії. Поранених та загиблих немає.".