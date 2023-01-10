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Три об’єкти інфраструктури пошкодив ворог за добу на Харківщині – Мельник

Події 20:59   10.01.2023
Олена Нагорна
Три об’єкти інфраструктури пошкодив ворог за добу на Харківщині – Мельник Фото: кадр із відео

Три об’єкти інфраструктури та приватний житловий будинок були пошкоджені у Харківській області 10 січня внаслідок російської агресії. Поранених та загиблих немає.

Про це повідомляє начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник у вечірньому зведенні.

Зокрема, за його даними, під ударами окупантів опинилися населені пункти Синельникове та Олександрівка.

Нагадаємо, у зведенні станом на 18:00 Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби росіяни обстріляли райони міста Вовчанськ, селища Дворічна та ще щонайменше 14 населених пунктів регіону.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 20:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три об’єкти інфраструктури та приватний житловий будинок були пошкоджені у Харківській області 10 січня внаслідок російської агресії. Поранених та загиблих немає.".