Три объекта инфраструктуры повредил враг за сутки на Харьковщине — Мельник

Три объекта инфраструктуры и частный жилой дом были повреждены в Харьковской области 10 января в результате российской агрессии. Раненых и погибших нет.

Об этом сообщает начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник в вечерней сводке.

В частности, по его данным, под ударами оккупантов оказались населенные пункты Синельниково и Александровка.

Напомним, в сводке по состоянию на 18:00 Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток россияне обстреляли районы города Волчанск, поселка Двуречная и еще как минимум 14 населенных пунктов региона.