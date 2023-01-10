Три объекта инфраструктуры повредил враг за сутки на Харьковщине — Мельник
Фото: кадр из видео
Три объекта инфраструктуры и частный жилой дом были повреждены в Харьковской области 10 января в результате российской агрессии. Раненых и погибших нет.
Об этом сообщает начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник в вечерней сводке.
В частности, по его данным, под ударами оккупантов оказались населенные пункты Синельниково и Александровка.
Напомним, в сводке по состоянию на 18:00 Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток россияне обстреляли районы города Волчанск, поселка Двуречная и еще как минимум 14 населенных пунктов региона.
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- • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 20:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три объекта инфраструктуры и частный жилой дом были повреждены в Харьковской области 10 января в результате российской агрессии. Раненых и погибших нет.".