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Три объекта инфраструктуры повредил враг за сутки на Харьковщине — Мельник

Происшествия 20:59   10.01.2023
Елена Нагорная
Три объекта инфраструктуры повредил враг за сутки на Харьковщине — Мельник Фото: кадр из видео

Три объекта инфраструктуры и частный жилой дом были повреждены в Харьковской области 10 января в результате российской агрессии. Раненых и погибших нет.

Об этом сообщает начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник в вечерней сводке.

В частности, по его данным, под ударами оккупантов оказались населенные пункты Синельниково и Александровка.

Напомним, в сводке по состоянию на 18:00 Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток россияне обстреляли районы города Волчанск, поселка Двуречная и еще как минимум 14 населенных пунктов региона.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 20:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три объекта инфраструктуры и частный жилой дом были повреждены в Харьковской области 10 января в результате российской агрессии. Раненых и погибших нет.".