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Волчанск, Двуречную и еще 14 населенных пунктов обстреляла армия РФ — Генштаб

Происшествия 18:18   10.01.2023
Елена Нагорная
Волчанск, Двуречную и еще 14 населенных пунктов обстреляла армия РФ — Генштаб

Районы по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник обстрелял позиции украинских войск в районах 13 населенных пунктов, среди которых Сосновка, Зеленое, Волчанск, Хатнее, Красное Первое и Двуречная.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Ольшана, Орлянка и Кисловка.

Угроза нанесения россиянами авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины, констатировали в Генштабе.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 18:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".