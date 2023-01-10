Волчанск, Двуречную и еще 14 населенных пунктов обстреляла армия РФ — Генштаб

Районы по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении противник обстрелял позиции украинских войск в районах 13 населенных пунктов, среди которых Сосновка, Зеленое, Волчанск, Хатнее, Красное Первое и Двуречная.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Ольшана, Орлянка и Кисловка.

Угроза нанесения россиянами авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины, констатировали в Генштабе.