Украинские войска добились успехов в районе Кременной — ISW
Институт изучения войны (ISW) отметил активность как российских, так и украинских войск на территории Луганской области. В основном это касается района Кременной, но боевые действия идут и у админграницы Харьковской и Луганской областей — под Сватово.
«8 и 9 января российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременная. Как сообщал Генштаб Украины, 8 и 9 января украинские войска отражали атаки российских войск на Стельмаховку (15 км к северо-западу от Сватово), — отметили в сводке ISW за 9 января. — Российский военный блоггер заявил, что украинское командование проводит ротацию сил на линии Купянск — Сватово. Российские силы также продолжали ограниченные наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции в районе Кременной 8 и 9 января».
Ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, аналитики Института изучения войны отметили, что российские войска за минувшие сутки атаковали районы Макеевки, Белогоровки и Краснопоповки. По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, под Кременную враг перебросил несколько десантно-штурмовых батальонов и тяжелую технику. Тем не менее, Силам обороны удалось добиться успехов в этом районе, считают специалисты.
«Боевые кадры с геолокацией показывают дуэль между российскими и украинскими танками к юго-западу от Кременной, возле Дибровы, что указывает на то, что украинские войска, вероятно, добились успехов в лесном массиве к западу от Кременной. Российские источники продолжали обсуждать действия украинской разведки в этом районе к юго-западу от Кременной, особенно в лесных массивах вдоль линии Серебрянка -Григоровка в 10 км к югу от Кременной», — прокомментировали в ISW.
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Напомним, ранее в ГУР заявили о том, что в РФ планируют мобилизовать еще 500 тысяч человек и весной предпринять атаку — в том числе на Харьковщине.
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- • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 09:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) отметил активность как российских, так и украинских войск на территории Луганской области. В основном это касается района Кременной, но боевые действия идут и у админграницы Харьковской и Луганской областей — под Сватово".