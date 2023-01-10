Українські війська досягли успіхів у районі Кремінної – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) наголосив на активності як російських, так і українських військ на території Луганської області. В основному це стосується району Кремінної, але бойові дії йдуть і біля адмінкордону Харківської та Луганської областей – під Сватовим.

“8 та 9 січня російські та українські війська продовжували наступальні дії на лінії Сватово-Кремінна. Як повідомляв Генштаб України, 8 та 9 січня українські війська відбивали атаки російських військ на Стельмахівку (15 км на північний захід від Сватового), – зазначили у зведенні ISW за 9 січня. – Російський військовий блогер заявив, що українське командування проводить ротацію сил на лінії Куп’янськ – Сватове. Російські сили також продовжували обмежені наземні атаки, щоб відновити втрачені позиції в районі Кремінної 8 та 9 січня”.

Посилаючись на дані Генштабу ЗСУ, аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російські війська за минулу добу атакували райони Макіївки, Білогорівки та Краснопопівки. За даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, під Кремінну ворог перекинув кілька десантно-штурмових батальйонів та важку техніку. Тим не менш, Силам оборони вдалося досягти успіхів у цьому районі, вважають фахівці.

“Бойові кадри з геолокацією показують дуель між російськими та українськими танками на південний захід від Кремінної, біля Діброви, що вказує на те, що українські війська, ймовірно, досягли успіхів у лісовому масиві на захід від Кремінної. Російські джерела продовжували обговорювати дії української розвідки у цьому районі на південний захід від Кремінної, особливо в лісових масивах вздовж лінії Серебрянки-Григорівки за 10 км на південь від Кремінної”, – прокоментували в ISW.

Нагадаємо, раніше в ГУР заявили про те, що в РФ планують мобілізувати ще 500 тисяч людей і навесні розпочати атаку – у тому числі на Харківщині.