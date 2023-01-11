Польща передасть Україні роту німецьких важких танків Leopard

Варшава ухвалила рішення передати Києву “роту танків” Leopard 2 у межах міжнародної коаліції.

Про це повідомляє канцелярія президента Польщі у Twitter.

“В межах створення коаліції буде передано роту танків Leopard. Але для цього треба виконати цілий комплекс формальних вимог, погоджень і так далі. Однак, насамперед, ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція”, – заявив президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова, передає “Укрінформ”.

Він наголосив, що в межах цієї міжнародної коаліції Польща вирішила надати “перший танковий пакет – танкову роту Leopard”. Дуда висловив сподівання, що незабаром в Україні з’являться також роти танків Leopard та інших типів від інших міжнародних партнерів.



“Таке рішення в Польщі вже прийняте”, – наголосив Дуда.

“Сьогодні тут, у Львові, для України прозвучали важливі новини під час саміту Люблінського трикутника, нашого спеціального формату з Польщею та Литвою. Польща ухвалила рішення про передачу Україні танків – я дякую за це. Дякую президенту Дуді, уряду Польщі, усім нашим польським друзям”, – зазначив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.