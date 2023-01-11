Live
  • Середа 11.01.2023
    • Харків
  •   -9°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.2
    • 🟢

Польща передасть Україні роту німецьких важких танків Leopard

Політика 19:48   11.01.2023
Олена Нагорна
Польща передасть Україні роту німецьких важких танків Leopard

Варшава ухвалила рішення передати Києву “роту танків” Leopard 2 у межах міжнародної коаліції.

Про це повідомляє канцелярія президента Польщі у Twitter.

“В межах створення коаліції буде передано роту танків Leopard. Але для цього треба виконати цілий комплекс формальних вимог, погоджень і так далі. Однак, насамперед, ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція”, – заявив президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова, передає “Укрінформ”.

Він наголосив, що в межах цієї міжнародної коаліції Польща вирішила надати “перший танковий пакет – танкову роту Leopard”. Дуда висловив сподівання, що незабаром в Україні з’являться також роти танків Leopard та інших типів від інших міжнародних партнерів.

“Таке рішення в Польщі вже прийняте”, – наголосив Дуда.

“Сьогодні тут, у Львові, для України прозвучали важливі новини під час саміту Люблінського трикутника, нашого спеціального формату з Польщею та Литвою. Польща ухвалила рішення про передачу Україні танків – я дякую за це. Дякую президенту Дуді, уряду Польщі, усім нашим польським друзям”, – зазначив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

18:47
Екснардепа з Харкова Дмитра Добкіна помітили в готелі у Варшаві – ЗМІ
20:28
Коли закінчиться війна і що чекає на Харків у 2023: астрологиня дала прогноз
21:20
Як 92-га ОМБр затрофеїла танки ворога під час визволення Харківщини (відео)
13:37
Дві «швидкі» передали громадам Харківщини благодійники з Польщі
12:53
На Харківщині ремонтують пошкоджені танки за 30 хвилин – і вони знову у бій

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Польща передасть Україні роту німецьких важких танків Leopard»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 19:48;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Варшава ухвалила рішення передати Києву “роту танків” Leopard 2 у межах міжнародної коаліції.".