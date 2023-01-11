Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard
Варшава приняла решение передать Киеву «роту танков» Leopard 2 в рамках международной коалиции.
Об этом сообщает канцелярия президента Польши в Twitter.
«В рамках создания коалиции будет передана рота танков Leopard. Но для этого надо выполнить целый комплекс формальных требований, согласований и так далее. Однако, прежде всего, мы хотим, чтобы это была международная коалиция»,- заявил президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов, передает «Укринформ».
Он подчеркнул, что в рамках этой международной коалиции Польша решила предоставить «первый танковый пакет — танковую роту Leopard». Дуда выразил надежду, что вскоре в Украине появятся также роты танков Leopard и других типов от других международных партнеров.
«Такое решение в Польше уже принято», — подчеркнул Дуда.
«Сегодня здесь, во Львове, для Украины прозвучали важные новости во время саммита Люблинского треугольника, нашего специального формата с Польшей и Литвой. Польша приняла решение о передаче Украине танков — я благодарю за это. Спасибо президенту Дуде, правительству Польши, всем нашим польским друзьям», — отметил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 19:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Варшава приняла решение передать Киеву «роту танков» Leopard 2 в рамках международной коалиции.".