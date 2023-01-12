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Підрядник “Великого будівництва” на Харківщині потрапив під санкції

Суспільство 10:29   12.01.2023
Оксана Горун
Підрядник “Великого будівництва” на Харківщині потрапив під санкції

Прокуратура через суд вимагає розірвати угоду на ремонт дороги на Харківщині, яку чиновники уклали із компанією, що потрапила під санкції РНБО.

Підсанкційного підрядника “Великого будівництва” прокурори виявили, вивчаючи сайт публічних закупівель “Прозорро”.

“Виявлено порушення законодавства при здійсненні держпідприємством закупівлі послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення “Богодухів – Валки – Нова Водолага” загальною вартістю 103 млн гривень, – повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. – Ремонт вищевказаної дороги відбувається в рамках державної програми “Велике будівництво”, ініційованої Президентом України”.

Як виявилося, державне підприємство для проведення ремонту дороги уклало договір із ТОВ, до якого надалі застосували санкції рішенням РНБО.

“Крім того, встановлено, що постачання асфальтобетонної суміші для виконання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги, надання послуг з випробувальної дорожньої лабораторії також здійснюють підприємства, на які рішенням РНБО також накладено обмежувальні заходи (санкції)”, – додали в прокуратурі.

  • Читайте також: Підрядник “Великого будівництва” на Харківщині потрапив під санкції

    • Прокурори вже подали позов, і Господарський суд Харківської області розпочав провадження у справі.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Підрядник “Великого будівництва” на Харківщині потрапив під санкції»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 10:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура через суд вимагає розірвати угоду на ремонт дороги на Харківщині, яку чиновники уклали із компанією, що потрапила під санкції РНБО".