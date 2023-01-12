Подрядчик «Большого строительства» на Харьковщине попал под санкции

Прокуратура через суд требует разорвать договор на ремонт дороги на Харьковщине, который чиновники заключили с компанией, попавшей под санкции СНБО.

Подсанкционного подрядчика «Большого строительства» прокуроры обнаружили, изучая сайт публичных закупок «Прозорро».

«Выявлено нарушение законодательства при осуществлении госпредприятием закупки услуг по текущему среднему ремонту автомобильной дороги местного значения «Богодухов — Валки — Новая Водолага» общей стоимостью 103 млн гривен», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. — Ремонт вышеуказанной дороги осуществляется в рамках государственной программы «Большое строительство», инициированной Президентом Украины».

Как оказалось, государственное предприятие для проведения ремонта дороги заключило договор с ООО, к которому в дальнейшем применили санкции решением СНБО.

«Кроме того, установлено, что снабжение асфальтобетонной смесью для выполнения услуг по текущему среднему ремонту автомобильной дороги, предоставление услуг по испытательной дорожной лаборатории также осуществляют предприятия, на которые решением СНБО также наложены ограничительные меры (санкции)», — добавили в прокуратуре.

Прокуроры уже подали иск, и Хозсуд Харьковской области начал производство по делу.