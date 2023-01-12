Центр крові в Харкові відтепер працюватиме навіть у блекаут (фото)

Харківський обласний центр служби крові отримав генератор потужністю 100 кВт, який дозволить установі бути автономною.

Прилад вдалося купити завдяки підтримці фонду WFU World, компанії GSA Capital та Pavel Zhlobich, зазначили на сторінці установи у Facebook.

“Тепер Центр крові буде зі світлом навіть у найтемніші дні. Завдяки підтримці ми ні на мить не зупинимо рятувати українців завдяки донорам крові”, – йдеться у публікації.

Як розповіли у пресслужбі обласної ради, будівля постраждала від російських обстрілів та бомбардувань ще у перші дні війни. Було пошкоджено дах, вікна та центральний вхід.

“Через пару годин після вибухів, коли все трошки стихло, ми прийняли рішення спустити все обладнання у підвал. Підключили електрику, радіосистеми і запустили роботу центру там”, – розповів директор закладу Вадим Яворський.



Фото: Харківська облрада