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Центр крови в Харькове отныне будет работать даже в блэкаут (фото)

Общество 19:07   12.01.2023
Елена Нагорная
Центр крови в Харькове отныне будет работать даже в блэкаут (фото) Фото: Харьковский областной совет

Харьковский областной центр службы крови получил генератор мощностью 100 КВт, который позволит учреждению быть автономным.

Устройство удалось купить благодаря поддержке фонда WFU World, компании GSA Capital и Pavel Zhlobich, отметили на странице учреждения в Facebook.

«Теперь Центр крови будет со светом даже в самые темные дни. Благодаря поддержке мы ни на минуту не остановим спасать украинцев благодаря донорам крови», — говорится в публикации.

Как рассказали в пресс-службе областного совета, здание пострадало от российских обстрелов и бомбардировок еще в первые дни войны. Была повреждена крыша, окна и центральный вход.

«Через пару часов после взрывов, когда все немножко стихло, мы приняли решение спустить все оборудование в подвал. Подключили электричество, радиосистемы и запустили работу центра там», — рассказал директор заведения Вадим Яворский.


Фото: Харьковский облсовет

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 19:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной центр службы крови получил генератор мощностью 100 КВт, который позволит учреждению быть автономным.".