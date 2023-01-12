Центр крови в Харькове отныне будет работать даже в блэкаут (фото)
Харьковский областной центр службы крови получил генератор мощностью 100 КВт, который позволит учреждению быть автономным.
Устройство удалось купить благодаря поддержке фонда WFU World, компании GSA Capital и Pavel Zhlobich, отметили на странице учреждения в Facebook.
«Теперь Центр крови будет со светом даже в самые темные дни. Благодаря поддержке мы ни на минуту не остановим спасать украинцев благодаря донорам крови», — говорится в публикации.
Как рассказали в пресс-службе областного совета, здание пострадало от российских обстрелов и бомбардировок еще в первые дни войны. Была повреждена крыша, окна и центральный вход.
«Через пару часов после взрывов, когда все немножко стихло, мы приняли решение спустить все оборудование в подвал. Подключили электричество, радиосистемы и запустили работу центра там», — рассказал директор заведения Вадим Яворский.
Фото: Харьковский облсовет
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- • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 19:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной центр службы крови получил генератор мощностью 100 КВт, который позволит учреждению быть автономным.".