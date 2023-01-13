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У Харкові горів приватний будинок: чоловік отримав опіки обличчя (фото, відео)

Події 20:58   13.01.2023
Олена Нагорна
У Харкові горів приватний будинок: чоловік отримав опіки обличчя (фото, відео)

Пожежа у приватному будинку у провулку Стельмаха, 1 у Харкові розпочалася близько 15-ї години 13 січня.

Коли рятувальники прибули на місце, вогонь охопив 40 квадратних метрів будинку – горіли приміщення та перекриття, розповіли в облуправлінні ДСНС.

Внаслідок пожежі постраждав 78-річний чоловік. Він отримав легкі опіки обличчя та від ушпиталення відмовився. Займання локалізували о 15:46 та ліквідували о 16:42. Вогонь гасили три одиниці техніки та 15 бійців ДСНС.

Причину пожежі встановлюють.


Фото, відео: ГУ ДСНС України у Харківській області

Нагадаємо, вранці 13 січня у ДСНС повідомили, що в регіоні за добу сталося 13 пожеж. Жодна з них, за даними рятувальників, не була викликана бойовими діями.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 20:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа у приватному будинку у провулку Стельмаха, 1 у Харкові розпочалася близько 15-ї години 13 січня.".