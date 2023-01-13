У Харкові горів приватний будинок: чоловік отримав опіки обличчя (фото, відео)
Пожежа у приватному будинку у провулку Стельмаха, 1 у Харкові розпочалася близько 15-ї години 13 січня.
Коли рятувальники прибули на місце, вогонь охопив 40 квадратних метрів будинку – горіли приміщення та перекриття, розповіли в облуправлінні ДСНС.
Внаслідок пожежі постраждав 78-річний чоловік. Він отримав легкі опіки обличчя та від ушпиталення відмовився. Займання локалізували о 15:46 та ліквідували о 16:42. Вогонь гасили три одиниці техніки та 15 бійців ДСНС.
Причину пожежі встановлюють.
Фото, відео: ГУ ДСНС України у Харківській області
Нагадаємо, вранці 13 січня у ДСНС повідомили, що в регіоні за добу сталося 13 пожеж. Жодна з них, за даними рятувальників, не була викликана бойовими діями.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 20:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа у приватному будинку у провулку Стельмаха, 1 у Харкові розпочалася близько 15-ї години 13 січня.".