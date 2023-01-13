В Харькове горел частный дом: мужчина получил ожоги лица (фото, видео)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Пожар в частном доме в переулке Стельмаха, 1 в Харькове начался около 15-ти часов 13 января.
Когда спасатели прибыли на место, огонь охватил 40 квадратных метров дома — горели помещения и перекрытия, рассказали в облуправлении ГСЧС.
В результате пожара пострадал 78-летний мужчина. Он получил легкие ожоги лица и от госпитализации отказался. Возгорание локализовали в 15:46 и ликвидировали в 16:42. Огонь тушили три единицы техники и 15 бойцов ГСЧС.
Причина пожара устанавливается.
Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Напомним, утром 13 января в ГСЧС сообщили, что в регионе за сутки произошло 13 пожаров. Ни один из них, по данным спасателей, не был вызван боевыми действиями.
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- • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 20:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в частном доме в переулке Стельмаха, 1 в Харькове начался около 15-ти часов 13 января.".