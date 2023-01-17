Ракетні удари по Куп’янщині: прокуратура показала фото наслідків

17 січня російська армія завдала двох ракетних ударів по Куп’янському району Харківської області. Вночі загарбники обстріляли селище Ківшарівка, а близько 14:20 – місто Куп’янськ.

Внаслідок удару по Ківшарівці було пошкоджено будівлю медичного закладу, а в Куп’янську ворожа ракета повністю зруйнувала коледж, розповіли у Харківській облпрокуратурі.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура