Ракетні удари по Куп’янщині: прокуратура показала фото наслідків
17 січня російська армія завдала двох ракетних ударів по Куп’янському району Харківської області. Вночі загарбники обстріляли селище Ківшарівка, а близько 14:20 – місто Куп’янськ.
Внаслідок удару по Ківшарівці було пошкоджено будівлю медичного закладу, а в Куп’янську ворожа ракета повністю зруйнувала коледж, розповіли у Харківській облпрокуратурі.
Читайте також: Синєгубов: армія РФ обстріляла Куп’янськ, зруйнувала автотранспортний коледж
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ракетні удари по Куп’янщині: прокуратура показала фото наслідків»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 17:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 січня російська армія завдала двох ракетних ударів по Куп’янському району Харківської області. Вночі загарбники обстріляли селище Ківшарівка, а близько 14:20 – місто Куп’янськ.".