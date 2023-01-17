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Ракетні удари по Куп’янщині: прокуратура показала фото наслідків

Події 17:18   17.01.2023
Олена Нагорна
Ракетні удари по Куп’янщині: прокуратура показала фото наслідків

17 січня російська армія завдала двох ракетних ударів по Куп’янському району Харківської області. Вночі загарбники обстріляли селище Ківшарівка, а близько 14:20 – місто Куп’янськ.

Внаслідок удару по Ківшарівці було пошкоджено будівлю медичного закладу, а в Куп’янську ворожа ракета повністю зруйнувала коледж, розповіли у Харківській облпрокуратурі.

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Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 17:18;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 січня російська армія завдала двох ракетних ударів по Куп’янському району Харківської області. Вночі загарбники обстріляли селище Ківшарівка, а близько 14:20 – місто Куп’янськ.".