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Синєгубов: армія рф обстріляла Куп’янськ, зруйнувала автотранспортний коледж

Суспільство 16:14   17.01.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: армія рф обстріляла Куп’янськ, зруйнувала автотранспортний коледж

Росіяни знову обстріляли Куп’янськ 17 січня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.



«Сьогодні, близько 14:30 ворожа ракета С-300 влучила у Куп’янський автотранспортний фаховий коледж. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Однак, приміщення навчального закладу майже повністю зруйновано», – розповів начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 16:14;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни знову обстріляли Куп’янськ 17 січня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".