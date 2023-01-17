Синєгубов: армія рф обстріляла Куп’янськ, зруйнувала автотранспортний коледж
Росіяни знову обстріляли Куп’янськ 17 січня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Сьогодні, близько 14:30 ворожа ракета С-300 влучила у Куп’янський автотранспортний фаховий коледж. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Однак, приміщення навчального закладу майже повністю зруйновано», – розповів начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 16:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни знову обстріляли Куп’янськ 17 січня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".