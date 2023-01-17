Синегубов: армия рф обстреляла Купянск, разрушила автотранспортный колледж
Россияне снова обстреляли Купянск днем 17 января, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня, около 14:30, вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако, помещение учебного заведения почти полностью разрушено», – рассказал начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 16:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне снова обстреляли Купянск днем 17 января, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".