Синегубов: армия рф обстреляла Купянск, разрушила автотранспортный колледж

Россияне снова обстреляли Купянск днем 17 января, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.





«Сегодня, около 14:30, вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако, помещение учебного заведения почти полностью разрушено», – рассказал начальник ХОВА.

