19 поврежденных домов и двое раненых — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских ударов по Харьковской области за сутки.

По информации Синегубова, враг продолжал терроризировать жителей Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

«В Купянске обстрелами повреждены 2 пятиэтажных многоквартирных дома, 7 частных домовладений. Ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет», — отметил начальник ХОВА.

Также под ударами был Волчанск. Здесь от обстрелов пострадало здание Центральной районной больницы и 7 частных домов.

«В пгт Белый Колодец Волчанской громады повреждены 3 частных дома и объект гражданской промышленности», — добавил Синегубов.