19 поврежденных домов и двое раненых — Синегубов об обстрелах Харьковщины
Фото: telegram Олега Синегубова
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских ударов по Харьковской области за сутки.
По информации Синегубова, враг продолжал терроризировать жителей Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
«В Купянске обстрелами повреждены 2 пятиэтажных многоквартирных дома, 7 частных домовладений. Ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет», — отметил начальник ХОВА.
Также под ударами был Волчанск. Здесь от обстрелов пострадало здание Центральной районной больницы и 7 частных домов.
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«В пгт Белый Колодец Волчанской громады повреждены 3 частных дома и объект гражданской промышленности», — добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 08:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских ударов по Харьковской области за сутки".