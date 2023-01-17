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19 поврежденных домов и двое раненых — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Происшествия 08:39   17.01.2023
Оксана Горун
19 поврежденных домов и двое раненых — Синегубов об обстрелах Харьковщины Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских ударов по Харьковской области за сутки.

По информации Синегубова, враг продолжал терроризировать жителей Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

«В Купянске обстрелами повреждены 2 пятиэтажных многоквартирных дома, 7 частных домовладений. Ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет», — отметил начальник ХОВА.

Также под ударами был Волчанск. Здесь от обстрелов пострадало здание Центральной районной больницы и 7 частных домов.

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    • «В пгт Белый Колодец Волчанской громады повреждены 3 частных дома и объект гражданской промышленности», — добавил Синегубов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 08:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских ударов по Харьковской области за сутки".