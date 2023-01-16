Армия РФ утром обстреляла Харьковщину: двое раненых — Синегубов (обновлено)
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что под вражеским обстрелом очередной раз оказался Купянск.
«Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял город Купянск. Повреждены частные домовладения и многоквартирный дом. По предварительным данным, ранение получила 65-летняя женщина. На месте работают экстренные службы», — написал Синегубов в telegram.
Позже он уточнил, что ранения получили два человека.
«По уточненной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате утренних обстрелов Купянска ранения получили два человека: 41-летний мужчина и 65-летняя женщина. Мужчина госпитализирован в среднем состоянии. Женщине помощь оказали на месте”, – отметил руководитель ХОВА.
По информации Синегубова, за прошедшие сутки российская армия из артиллерии, минометов и танков обстреливала приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
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«В частности, под вражеским огнем были Волчанск, Старица, Огурцово, Двуречная, Стрелечья и другие. В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждено учебное заведение, произошел пожар. Также пострадали частные жилые дома и хозпостройки», — уточнил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что под вражеским обстрелом очередной раз оказался Купянск".