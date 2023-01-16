Армія РФ вранці обстріляла Харківщину: двоє поранених – Синєгубов (оновлено)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що під ворожим обстрілом вкотре опинився Куп’янськ.

“Сьогодні вранці ворог вкотре обстріляло місто Куп’янськ. Пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирний будинок. За попередніми даними, поранення отримала 65-річна жінка. На місці працюють екстрені служби”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Пізніше він уточнив, що поранення отримали двоє людей.

“За уточненою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ранкового обстрілу Куп‘янська поранення отримали двоє людей: 41-річний чоловік та 65 -річна жінка. Чоловіка госпіталізовано в середньому стані. Жінці допомогу надали на місці”, – відзначив керівник ХОВА.

За інформацією Синєгубова, минулої доби російська армія з артилерії, мінометів і танків обстрілювала прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

“Зокрема, під ворожим вогнем були Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Стрілеча та інші. У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений заклад освіти, сталася пожежа. Також постраждали приватні житлові будинки та господарчі споруди“, – уточнив начальник ХОВА.