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Пожежі, пошкоджена ЛЕП та вибиті вікна – ДСНС про обстріли Харківщини

Події 08:03   16.01.2023
Оксана Горун
Пожежі, пошкоджена ЛЕП та вибиті вікна – ДСНС про обстріли Харківщини

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілів Харківської області за минулу добу.

За інформацією рятувальників, пожежа через бойові дії сталася у Вовчанську.

“Горіли конструктивні елементи даху навчального закладу на загальній площі 30 кв. м. Рятувальники оперативно усунули наслідки ворожої агресії. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 7 осіб особового складу”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також рятувальники вісім разів за добу виїжджали на огляд місць обстрілів.

“У м. Куп’янську, м. Вовчанську, с. Московка Куп’янського району та с. Вовчанські Хутори Чугуївського району, – уточнили в ДСНС. – Виявлено пошкодження лінії електропередачі та вибиті вікна в житлових будинках, господарчій споруді, автомобілі. Пожеж та постраждалих не зафіксовано”.

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    • Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на Харківщині під обстріли потрапили понад 15 населених пунктів.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «Пожежі, пошкоджена ЛЕП та вибиті вікна – ДСНС про обстріли Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 08:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілів Харківської області за минулу добу".