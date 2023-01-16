Пожежі, пошкоджена ЛЕП та вибиті вікна – ДСНС про обстріли Харківщини
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілів Харківської області за минулу добу.
За інформацією рятувальників, пожежа через бойові дії сталася у Вовчанську.
“Горіли конструктивні елементи даху навчального закладу на загальній площі 30 кв. м. Рятувальники оперативно усунули наслідки ворожої агресії. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 7 осіб особового складу”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також рятувальники вісім разів за добу виїжджали на огляд місць обстрілів.
“У м. Куп’янську, м. Вовчанську, с. Московка Куп’янського району та с. Вовчанські Хутори Чугуївського району, – уточнили в ДСНС. – Виявлено пошкодження лінії електропередачі та вибиті вікна в житлових будинках, господарчій споруді, автомобілі. Пожеж та постраждалих не зафіксовано”.
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Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на Харківщині під обстріли потрапили понад 15 населених пунктів.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 08:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілів Харківської області за минулу добу".