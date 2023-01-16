Пожары, поврежденная ЛЭП и выбитые окна — ГСЧС об обстрелах Харьковщины
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки.
По информации спасателей, пожары из-за боевых действий случились в Волчанске.
«Горели конструктивные элементы крыши учебного заведения на общей площади 30 кв. м. Спасатели оперативно устранили последствия враждебной агрессии. От ГСЧС были привлечены 2 единицы техники и 7 человек личного состава», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также спасатели восемь раз за сутки выезжали на осмотр мест обстрелов.
«В г. Купянске, г. Волчанске, с. Московка Купянского района и с. Волчанские Хутора Чугуевского района, — уточнили в ГСЧС. — Выявлены повреждения линии электропередачи и выбитые окна в жилых домах, хозяйственной постройке, автомобиле. Пожар и пострадавшие не зафиксированы».
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Напомним, по информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Харьковщине под обстрелы попали более 15 населенных пунктов.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 08:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки".