19 пошкоджених будинків та двоє поранених – Синєгубов про обстріли Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих ударів по Харківській області за добу.

За інформацією Синєгубова, ворог продовжував тероризувати мешканців Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

“У Куп’янську обстрілами пошкоджено 2 п’ятиповерхові багатоквартирні будинки, 7 приватних домоволодінь. Поранення отримали 41-річний чоловік і жінка 65 років”, – зазначив начальник ХОВА.

Також під ударами був Вовчанськ. Тут від обстрілу постраждала будівля Центральної районної лікарні та 7 приватних будинків.

“У смт Біла Криниця Вовчанської громади пошкоджено 3 приватні будинки та об’єкт цивільної промисловості”, – додав Синєгубов.