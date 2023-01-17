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19 пошкоджених будинків та двоє поранених – Синєгубов про обстріли Харківщини

Події 08:39   17.01.2023
Оксана Горун
19 пошкоджених будинків та двоє поранених – Синєгубов про обстріли Харківщини Фото: Телеграм Олега Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих ударів по Харківській області за добу.

За інформацією Синєгубова, ворог продовжував тероризувати мешканців Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

“У Куп’янську обстрілами пошкоджено 2 п’ятиповерхові багатоквартирні будинки, 7 приватних домоволодінь. Поранення отримали 41-річний чоловік і жінка 65 років”, – зазначив начальник ХОВА.

Також під ударами був Вовчанськ. Тут від обстрілу постраждала будівля Центральної районної лікарні та 7 приватних будинків.

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    • “У смт Біла Криниця Вовчанської громади пошкоджено 3 приватні будинки та об’єкт цивільної промисловості”, – додав Синєгубов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 08:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих ударів по Харківській області за добу".