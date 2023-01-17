Ракетные удары по Купянщине: прокуратура показала фото последствий
Фото: Харьковская облпрокуратура
17 января российская армия нанесла два ракетных удара по Купянскому району Харьковской области. Ночью захватчики обстреляли поселок Ковшаровка, а около 14:20 — город Купянск.
В результате удара по Ковшаровке было повреждено здание медицинского учреждения, а в Купянске вражеская ракета полностью разрушила колледж, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.
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Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 17:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 января российская армия нанесла два ракетных удара по Купянскому району Харьковской области. Ночью захватчики обстреляли поселок Ковшаровка, а около 14:20 — город Купянск.".