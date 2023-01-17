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Ракетные удары по Купянщине: прокуратура показала фото последствий

Происшествия 17:18   17.01.2023
Елена Нагорная
Ракетные удары по Купянщине: прокуратура показала фото последствий Фото: Харьковская облпрокуратура

17 января российская армия нанесла два ракетных удара по Купянскому району Харьковской области. Ночью захватчики обстреляли поселок Ковшаровка, а около 14:20 — город Купянск.

В результате удара по Ковшаровке было повреждено здание медицинского учреждения, а в Купянске вражеская ракета полностью разрушила колледж, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

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Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 17:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 января российская армия нанесла два ракетных удара по Купянскому району Харьковской области. Ночью захватчики обстреляли поселок Ковшаровка, а около 14:20 — город Купянск.".