Рятувальники погасили пожежу в Куп’янську після ранкового обстрілу (фото)

За інформацією ДСНС, у Куп’янську горів приватний торговельний заклад, до якого влучив ворожий снаряд.

Обстріл стався близько 7 ранку 25 січня. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 7:28.

“До місця виклику направили відділення рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області та підрозділ їхніх колег з Луганщини. На момент їх прибуття горів приватний торговельний заклад на площі 150 кв. м. На гасіння вогню рятувальники подали 2 пожежні стволи. О 08:08 його вдалося локалізувати, а вже о 09:20 – повністю ліквідувати. Постраждалих немає”, – навела дані пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Постраждалих від обстрілу немає.