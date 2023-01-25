Рятувальники погасили пожежу в Куп’янську після ранкового обстрілу (фото)
За інформацією ДСНС, у Куп’янську горів приватний торговельний заклад, до якого влучив ворожий снаряд.
Обстріл стався близько 7 ранку 25 січня. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 7:28.
“До місця виклику направили відділення рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області та підрозділ їхніх колег з Луганщини. На момент їх прибуття горів приватний торговельний заклад на площі 150 кв. м. На гасіння вогню рятувальники подали 2 пожежні стволи. О 08:08 його вдалося локалізувати, а вже о 09:20 – повністю ліквідувати. Постраждалих немає”, – навела дані пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Постраждалих від обстрілу немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 11:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ДСНС, у Куп’янську горів приватний торговельний заклад, до якого влучив ворожий снаряд".