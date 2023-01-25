Live
  • Среда 25.01.2023
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.72
    • 🟢

Спасатели погасили пожар в Купянске после утреннего обстрела (фото)

11:24   25.01.2023
Оксана Горун
Спасатели погасили пожар в Купянске после утреннего обстрела (фото)

По информации ГСЧС, в Купянске горело частное торговое заведение, в которое попал вражеский снаряд.

Обстрел произошел около 7 утра 25 января. Сообщение о пожаре спасатели получили в 7:28.

«К месту вызова направили отделение спасателей 44-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и подразделение их коллег из Луганской области. На момент их прибытия горело частное торговое заведение на площади 150 кв.  м. На тушение огня спасатели подали 2 пожарных ствола. В 08:08 его удалось локализовать, а уже в 09:20 полностью ликвидировать», — привела данные пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели тушат пожар на рынке в Купянске 2

Читайте также: Утром обстреляли Купянск, в Липцах раненые — Синегубов о ситуации за сутки

Пострадавших в результате обстрела нет.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

20:18
Разминирование сельхозугодий Харьковщины приостановили из-за погоды — ГСЧС
11:54
В Харькове для ремонта разбирают завалы на Салтовке и Плехановской (фото)
10:03
В Харькове на пожарах спасли двух мужчин и женщину
09:47
На Харьковщине горели зернохранилище, склад и дома, есть раненые — ГСЧС (фото)
08:58
Пожары и прилет ракеты во двор частного дома — ГСЧС об обстрелах Харьковщины

  • Категории: Без рубрики; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Спасатели погасили пожар в Купянске после утреннего обстрела (фото)»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 11:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации ГСЧС, в Купянске горело частное торговое заведение, в которое попал вражеский снаряд".