Спасатели погасили пожар в Купянске после утреннего обстрела (фото)

По информации ГСЧС, в Купянске горело частное торговое заведение, в которое попал вражеский снаряд.

Обстрел произошел около 7 утра 25 января. Сообщение о пожаре спасатели получили в 7:28.

«К месту вызова направили отделение спасателей 44-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и подразделение их коллег из Луганской области. На момент их прибытия горело частное торговое заведение на площади 150 кв. м. На тушение огня спасатели подали 2 пожарных ствола. В 08:08 его удалось локализовать, а уже в 09:20 полностью ликвидировать», — привела данные пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пострадавших в результате обстрела нет.