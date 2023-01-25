Спасатели погасили пожар в Купянске после утреннего обстрела (фото)
По информации ГСЧС, в Купянске горело частное торговое заведение, в которое попал вражеский снаряд.
Обстрел произошел около 7 утра 25 января. Сообщение о пожаре спасатели получили в 7:28.
«К месту вызова направили отделение спасателей 44-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и подразделение их коллег из Луганской области. На момент их прибытия горело частное торговое заведение на площади 150 кв. м. На тушение огня спасатели подали 2 пожарных ствола. В 08:08 его удалось локализовать, а уже в 09:20 полностью ликвидировать», — привела данные пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Пострадавших в результате обстрела нет.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 11:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации ГСЧС, в Купянске горело частное торговое заведение, в которое попал вражеский снаряд".