«Хрести скріпили зв’язкою». У Харкові поряд поховали загиблих альпіністів

Харківська журналістка Ганна Черненко повідомила , що могили альпіністів Григорія Григор’єва та Олександра Заколодного, які загинули разом під Соледаром, також знаходяться поряд.

Альпіністів Григорія Григор’єва та Олександра Заколодного, які багато років дружили і загинули також разом у бою під Соледаром, поховали поряд.

«Їх хрести скріпили альпіністською зв’язкою. Як за життя довіряли один одному на висоті, так і захищати нас пішли пліч-о-пліч. Григорій Григор‘єв і Олександр Заколодний… Нетреба бути знайомими, щоб відчувати біль і подяку», – написала Анна Черненко.

«Їхні хрести скріпили альпіністською зв’язкою. Як за життя довіряли один одному на висоті, так і захищати нас пішли пліч-о-пліч. Григорій Григор’єв та Олександр Заколодний… Не треба бути знайомими, щоб відчувати біль та подяку», – написала Ганна Черненко.





Нагадаємо, про смерть колег та друзів Олександра Заколоднього та Григорія Григор’єва у бою під Соледаром повідомив керівник Харківського обласного альпклубу Геннадій Копійка.

“21 січня у битві під Соледаром проти російських окупантів загинули наші друзі, члени нашого клубу Олександр Заколодний та Григорій Григор’єв. Вони були друзями по життю, обом було по 35, разом тренувалися, змагалися та їздили в гори. У перші дні військового вторгнення разом добровільно пішли захищати українську землю, разом воювали у Спеціальному підрозділі та загинули поряд в одному бою. На жаль, бій був важким і товариші не змогли забрати тіла загиблих. Тому є надія, але вона незначна”, – написав Копійка у facebook.