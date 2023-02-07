«Кресты скрепили связкой». В Харькове рядом похоронили погибших альпинистов
Харьковская журналистка Анна Черненко сообщила, что могилы альпинистов Григория Григорьева и Александра Заколодного, погибших вместе под Соледаром, также находятся рядом.
Альпинистов Григория Григорьева и Александра Заколодного, много лет друживших и погибших также вместе в бою под Соледаром, похоронили рядом.
«Их кресты скрепили альпинистской связкой. Как при жизни доверяли друг другу на высоте, так и защищать нас пошли бок о бок. Григорий Григорьев и Александр Заколодный… Не нужно быть знакомыми, чтобы чувствовать боль и благодарность», — написала Анна Черненко.
Напомним, о смерти коллег и друзей Александра Заколоднего и Григория Григорьева в бою под Соледаром сообщил руководитель Харьковского областного альпклуба Геннадий Копейка.
«21 января в битве под Соледаром против российских оккупантов погибли наши друзья, члены нашего клуба Александр Заколодний и Григорий Григорьев. Они были друзьями по жизни, обоим было по 35, вместе тренировались, соревновались и ездили в горы. В первые дни военного вторжения вместе добровольно пошли защищать украинскую землю, вместе воевали в Специальном подразделении и погибли рядом в одном бою. К сожалению, бой был тяжелым и товарищи не смогли забрать тела погибших. Поэтому есть надежда, но она ничтожна», — написал Копейка в facebook.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 14:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская журналистка Анна Черненко сообщила, что могилы альпинистов Григория Григорьева и Александра Заколодного, погибших вместе под Соледаром, также находятся рядом.".