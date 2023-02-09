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Нардепка Янченко і підприємці Харківщини обговорили розширення держпідтримки

Політика 17:05   09.02.2023
Вікторія Яковенко
Нардепка Янченко і підприємці Харківщини обговорили розширення держпідтримки

Для підприємців Харківської області не діють державні програми підтримки бізнесу через те, що регіон в цілому віднесений до переліку таких, де ведуться активні бойові дії. Розібратися із проблемами роботодавців у Харків приїжджала народна депутатка України Галина Янченко. Які пропозиції обговорювали – дивіться в репортажі.

12% підприємців Харківщини вирішили не повертати власний бізнес до регіону, розповідає президент “Асоціації приватних роботодавців” Олександр Чумак. І додає: а ось повернутися до регіону найближчим часом можуть лише 30%.

Олександр Чумак, президент “Асоціації приватних роботодавців”
Це пов’язано з тим, що в цих підприємців тут залишилося клієнтів по замовленню, або точки, які вони використовували для продажу своїх послуг чи товарів. Елементарно, це, наприклад, послуги: або перукарні, або фітнес-центри.

Обговорити проблеми бізнесу під час війни зібралися підприємці Харківщини та нардепка Галина Янченко. Із основних питань: бронювання працівників, страхування військових ризиків та відновлення підприємств, які постраждали від зброї ворога. Акцентували й на тому, що нині у регіоні не діють держпрограми підтримки бізнесу, бо Харківщина – серед областей, де тривають активні бойові дії.

Галина Янченко, народна депутатка, голова парламентської Спецкомісії з питань захисту прав інвесторів
Відповідно, приватні банки не кредитують підприємців, які перебувають тут, бо це підвищений ризик. З наступного тижня ми почнемо шукати рішення. Рішення може бути різним – це може бути залучення, наприклад, державних банків. Чи це може бути, наприклад, якісь державні гарантії чи інші програми.

Такі зустрічі з підприємцями Янченко вже провела в Одесі, Львові та Хмельницькому.

Детальніше читайте ТУТ.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Політика, Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 17:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для підприємців Харківської області не діють державні програми підтримки бізнесу через те, що регіон в цілому віднесений до переліку таких, де ведуться активні бойові дії. Розібратися із проблемами роботодавців у Харків приїжджала народна депутатка України Галина Янченко. Які пропозиції обговорювали – дивіться в репортажі.".