Нардеп Янченко и предприниматели Харьковщины обсудили расширение господдержки

Для предпринимателей Харьковской области не действуют государственные программы поддержки бизнеса из-за того, что регион в целом отнесен к перечню таких, где ведутся активные боевые действия. Разобраться с проблемами работодателей в Харьков приезжала народный депутат Украины Галина Янченко. Какие предложения обсуждали — смотрите в репортаже.

12% предпринимателей Харьковщины решили не возвращать собственный бизнес в регион, рассказывает президент «Ассоциации частных работодателей» Александр Чумак. И добавляет: а вот вернуться в регион в ближайшее время могут лишь 30%.

Александр Чумак, президент «Ассоциации частных работодателей»

Это связано с тем, что у этих предпринимателей здесь осталось клиентов по заказу, или точки, которые они использовали для продажи своих услуг или товаров. Элементарно, это, например, услуги: или парикмахерские, или фитнес-центры.

Обсудить проблемы бизнеса во время войны собрались предприниматели Харьковщины и нардеп Галина Янченко. Из основных вопросов: бронирование работников, страхование военных рисков и восстановление предприятий, пострадавших от оружия врага. Акцентировали и на том, что сейчас в регионе не действуют госпрограммы поддержки бизнеса, потому что Харьковщина — среди областей, где продолжаются активные боевые действия.

Галина Янченко, народный депутат, председатель парламентской Спецкомиссии по вопросам защиты прав инвесторов

Соответственно частные банки не кредитуют предпринимателей, которые находятся здесь, потому что это повышенный риск. Со следующей недели мы начнем искать решение. Решение может быть разным — это может быть привлечение, например, государственных банков. Или это может быть, например, какие-то государственные гарантии или другие программы.

Такие встречи с предпринимателями Янченко уже провела в Одессе, Львове и Хмельницком.

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